Nova, la delegazione irpina del M5S protagonista a Roma con proposte su Sud, aree interne e giustizia

C’è stata anche una significativa presenza irpina all’appuntamento “Nova, Parola all’Italia”, svoltosi ieri 18 aprile a Roma, al Palazzo dei Congressi, promosso dal Movimento 5 Stelle per discutere le priorità del governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni.

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A guidare il gruppo è stato il ROL Antonio Aquino. Del team hanno fatto parte Anna Ansalone, Carmela Gonnella, Andrea Canonico, Raffaella Cioffi, Michele Di Paola, Giuseppe Luongo e Antonio Iorillo.

Nel corso dei tavoli e degli incontri tematici, diversi componenti della delegazione hanno portato il proprio contributo sui temi ritenuti strategici per il territorio e per il Paese.

Raffaella Cioffi ha lanciato la questione del rilancio del Mezzogiorno, mentre Andrea Canonico e lo stesso Aquino sono intervenuti sul tema della sostenibilità e della gestione dei rifiuti. Anna Ansalone ha partecipato al panel dedicato a giustizia e tutela delle vittime, appuntamento al quale era presente anche il presidente del Consiglio, mentre Carmela Gonnella ha posto l’attenzione sulle problematiche delle aree interne.

Gli interventi della delegazione sono stati seguiti anche dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.