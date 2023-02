Il libro di Antonio Santoro: un “miracolo” che fa bene al cuore

Un “miracolo” che fa bene al cuore e che fa ancora ben sperare in questa vita e in questo mondo. E’ l’ultimo libro, un avvincente romanzo, scritto dal medico con la passione per la penna, il dottore Antonio Santoro, il quale ci ha abituati ai suoi racconti, tutti sempre di pregevole fattura.

Ritorna, e meno male, il connubio tra il doc nato a Napoli ma stabilmente residente ad Avellino e la casa editrice “Scuderi Edi.For” di Giovanna Scuderi che, da sempre, punta sulla qualità delle sue opere e che ha già pubblicato i precedenti libri del “nostro”, in tutto due (tre con quest’ultimo)

Con “Campione per caso”, Santoro ci fa appassionare e ci tiene incollati alla sedia – ancora a sfogliare pagine vere e non sul web – fino alla fine, perché la curiosità di sapere come andrà a finire al protagonista del suo romanzo, il ragazzo libico Samir Osman, è tanta.

Leggendo, tutti si aspettano che, prima o poi, al giovane accada qualcosa di brutto. Nessuno crede nella “favola”. Invece spesso le favole, grazie a Dio, esistono e coì Samir, dopo essere scampato ad un naufragio, diventerà un acclamato campione di calcio.

Ovviamente il percorso sarà lungo, per questo motivo è senza dubbio interessante “divorare” il romanzo di Santoro. Che domani ci darà ulteriori “dritte” sul suo libro, visto che – a cura dall’Associazione Fidapa di Avellino, venerdi 24 febbaio alle ore 17.30, presso la sede del Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Prefettura) – sarà presentato pubblicamente.

Nel corso della serata interverranno la professoressa Clara Guarino, Presidente della Sezione Fidapa per un saluto e l’introduzione all’evento; l’avvocato Giovanna Perna, che illustrerà l’immigrazione secondo la legislazione vigente; il dottore Federico Sasso, psicoterapeuta, tratterà le condizioni e le implicazioni psicologiche dell’immigrazione.

Traendo spunti dal volume, la professoressa Liliana Pelosi e la professoressa Ilde Rampino parleranno della “passione del calcio” e del “riscatto sociale”.

L’attrice Susanna Puopolo, sulle note musicali di Giuseppe Relmi, declamerà alcuni passi del volume.L’autore risponderà alle domande del pubblico presente.