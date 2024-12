Prima tappa avellinese del roadshow #siisaggioguidasicuro presso la Prefettura di Avellino

Giovedì 12 dicembre alle ore 09:30, sarà il Salone degli Spechi della Prefettura di Avellino ad ospitare la quarta tappa del roadshow #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania, ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani e con la partecipazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, delle Forze dell’Ordine e con il partenariato di Enti, Ordini, Fondazioni e Associazione di categoria.

I saluti di Rossana Riflesso, Prefetto di Avellino, Antonio De Giudice, Vicepresidente ANCI Campania, Pasquale Picone, Questore di Avellino, Domenico Albanese, Comandante Provinciale Carabinieri di Avellino, Leonardo Erre, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Avellino e Fiorella Pagliuca, Provveditore agli studi di Avellino precedono gli interventi di Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani e Consigliere segretario dell’Ordine Ingegneri della provincia Napoli , Nicola Ciccone, Dirigente sezione Polizia Stradale Avellino e Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale Università di Napoli Federico II e Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Modera l’incontro Mimmo Rossi, giornalista.

A portare la sua testimonianza agli oltre 120 studenti del territorio avellinese Gianni De Pirsco, coinvolto in un incidente stradale la notte del 2017 a Nocera Inferiore.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio sulla sicurezza stradale realizzato per la XI edizione del #siisaggioguidasicuro dalla Filmit con la partecipazione del collettivo comico “Vico Alleria” capitanato da Emanuel Ceruti, Peppe Ventura e Paco de Rosa.

Alla sua XI edizione, il progetto ha incontrato e sensibilizzato ad oggi oltre 39 mila studenti delle scuole secondarie e degli atenei della regione Campania. La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l’azione di educazione stradale e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 2021-2030. L’obiettivo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è la riduzione del 50% dei morti dal 2019 al 2030 ma i dati Istat mostrano che siamo ben lontani da raggiungere l’obiettivo del Piano della Sicurezza, con 3’039 morti in Italia e 220 morti in Campania nel 2023. Rispetto all’obiettivo, nel 2023 si sono verificati 572 morti in più (+23%) in Italia e 47 morti in più (+27%) in Campania. Nelle provincie di Avellino, Napoli e Salerno i morti nel 2023 sono aumentati rispetto al 2019. Per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, gli incontri sono finalizzati a educare e sensibilizzare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, con uno specifico focus su pedoni, ciclisti, utenti di monopattini elettrici e motociclisti, che rappresentano gli utenti deboli della strada e costituiscono più della metà dei morti. Gli incontri, infatti, rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso la partecipazione al concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale. Gli studenti possono presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al progetto. Da quest’anno il roadshow #siisaggioguidasicuro affronta anche la tematica della sicurezza sul mare con l’ausilio di esperti della Guardia Costiera.

Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati che si terrà il 7 maggio 2025, all’interno del “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro”, realizzato con il contributo delle Forze dell’Ordine, Enti, Ordini, Fondazioni e Associazione di categoria che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport.