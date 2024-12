Un restauratore montorese ha lavorato all’allestimento del presepe a Notre Dame

MONTORO- Il presepe napoletano del 700 allestito nella rinata Notre Dame, meta in questi giorni dei “grandi” della Terra, ha visto impegnato anche un restauratore irpino, Giampiero Fortunato. A lui sono arrivati i complimenti del sindaco della cittadina irpina Salvatore Carratu’, che ha espresso il suo apprezzamento per la partecipazione a questa straordinaria opera: ” complimenti al nostro concittadino Gianpiero Fortunato per la sua grande professionalità.Il giovane restauratore ha preso parte alla realizzazione del presepe napoletano in mostra a Parigi per l’apertura di Notre Dame”. E ha aggiunto: “Il Presepe settecentesco è composto da oltre 100 pezzi fra pastori e animali collezionati da Alberto Ravaglioli, con le scene e l’allestimento di Biagio Roscigno, i pastori dei fratelli Sinno e l’aiuto all’allestimento di Gianpiero”.