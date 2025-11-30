Prima riunione tra i consiglieri Pd e il segretario regionale De Luca

Ieri si è tenuta la prima riunione dei dieci consiglieri regionali eletti del Partito Democratico in Campania. Lo scrive in un post Facebook Franco Picarone, consigliere regionale dei dem: “Un momento importante, di confronto e di responsabilità, che abbiamo condiviso tutti insieme al segretario regionale del PD, Piero De Luca. È stato il primo passo di un percorso che ci vedrà impegnati, uniti, per dare alla Campania un contributo concreto in termini di buon governo, sviluppo, servizi ai cittadini e ascolto dei territori.

Abbiamo davanti sfide decisive, ma anche grandi opportunità: lavoreremo con determinazione, competenza e spirito di squadra, mettendo al centro i bisogni delle comunità che rappresentiamo. Il PD è il baricentro della coalizione, perché forza politica più consistente, portatrice di valori di governo ispirati alla concretezza, senza ideologismi. È l’inizio di un nuovo cammino: insieme, per una Campania più forte, più giusta e più moderna”.