Giubileo, la comunita’ benedettina a Roma: festa di fede e speranza

ROMA- Dopo la frana che ha coinvolto la strada sono giorni di preoccupazione per il non facile ritorno alla normalita’ delle comunicazioni con il Santuario Abbazia di Montevergine. La comunita’ benedettina di Montevergine si e’ ritrovata pero’ oggi a Roma, per partecipare al Giubileo della Speranza. Una giornata di festa e di fede per la delegazione guidata dall’ Abate dí Montevergine Riccardo Luca Guariglia e composta dai monaci e dalle suore della comunità benedettina a Roma. Hanno partecipato anche il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’ Alessio e l’ Assessore ai Lavori Pubblici Davide Bolognese, alcuni collaboratori della segreteria organizzativa della comunità benedettina. “Con la Madonna dí Montevergine nel cuore , Il Giubileo della speranza è stata un’opportunità di rinnovamento spirituale e di riflessione sul cammino di ogni pellegrino. Il Giubileo per la vita consacrata è stata una festa di fede, di gioia e di fraternità, e la nostra Fraternità ha vissuto questo evento come un’occasione di rinnovamento, di condivisione e di profonda comunione con tutta la Chiesa.” ha affermato l’ Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.Intensi momenti di preghiera, di adorazione e da celebrazioni liturgiche hanno permesso a tutti i partecipanti di rinnovare la propria vocazione e la propria fede e di condividerla con i fratelli e sorelle e riscoprire la bellezza della chiamata ad essere testimoni di Cristo nel mondo.

La partecipazione della comunità benedettina ha avuto un significato speciale, poiché la comunità si è unita non solo per celebrare il dono della vita consacrata, ma anche per vivere un’esperienza di fraternità e di comunione, valori al centro della spiritualità benedettina Nella prima domenica di avvento accendiamo la prima candela della Corona dell’Avvento.La candela, di colore viola, colore della penitenza e dell’attesa, è chiamata “Candela del Profeta” e ci ricorda che molti secoli prima della nascita di Gesù, i profeti ne hanno predetto la venuta. Essa ci invita alla speranza. Tutti guardiamo al futuro nell’attesa che comportamenti concreti cambino le cose; ci guida, in questo, la speranza, un faro di cui abbiamo bisogno.. Ma la speranza non ci fa perdere la strada del bene, che Gesù sta venendo a portare.