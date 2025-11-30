Nathalie Battista conquista l’oro agli Internazionali di Taekwondo di Bruxelles

Prata di Principato Ultra (AV) – Un risultato storico porta in alto il nome dell’Italia e dell’Irpinia nel panorama sportivo internazionale. Nathalie Battista, giovane atleta originaria di Prata di Principato Ultra, ha conquistato la medaglia d’oro al prestigioso Torneo Internazionale di Taekwondo Indoor di Bruxelles 2025, uno degli appuntamenti europei più importanti dedicati al Kyorugi.

L’impresa di Nathalie assume un valore ancora più significativo perché arriva da una terra spesso al centro delle cronache per temi come lo spopolamento e l’abbandono. L’Irpinia, invece, dimostra ancora una volta di essere una culla di talenti, capace di formare eccellenze che emergono nei settori più diversi, dallo sport alla cultura, dalla ricerca all’imprenditoria.

La vittoria della giovane atleta rappresenta un orgoglio per l’Italia intera, per la Campania e per l’Irpinia tutta, confermando quanto il territorio irpino sappia produrre determinazione, disciplina e altissimo valore umano.

Il trionfo di Bruxelles è il risultato di anni di impegno, sacrifici e passione. Nathalie ha saputo distinguersi in un contesto internazionale di altissimo livello, dove erano presenti centinaia di atleti provenienti da tutta Europa. La sua performance, impeccabile dal punto di vista tecnico e agonistico, ha conquistato pubblico e giudici, portandola sul gradino più alto del podio.

In un periodo in cui troppo spesso si raccontano solo le difficoltà dei territori interni, il successo di Nathalie Battista diventa un messaggio potente: l’Irpinia non è solo una terra che combatte contro l’emigrazione, ma anche un luogo dove si formano giovani talenti pronti a farsi valere nel mondo.

A testimonianza dell’affetto e dell’orgoglio dell’intero territorio, la comunità di Prata di Principato Ultra attende con ansia il ritorno della giovane atleta, pronta a festeggiarla con l’entusiasmo e il calore che merita.