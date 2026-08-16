La prima giornata al PalaDelMauro per l’Halley Campania Avellino Basket è stata inaugurata da una doppia seduta sui legni del parquet avellinese, con coach Gennaro Di Carlo a dirigere il primo allenamento. Tutti disponibili gli atleti biancoverdi, con Mussini e Dell’Agnello a lavorare a parte. A completare l’organico i giovani Spagnoli, Falappi e Zuccardi. Nel pomeriggio a salutare i giocatori e lo staff ci sono stati i tifosi e la Brancata Irpina, che ha accolto con entusiasmo il gruppo avellinese.

Il programma proseguirà domani con un nuovo appuntamento al PalaDelMauro, sempre per una doppia seduta. Il primo ciclo di lavoro settimanale si chiuderà sabato con lo scrimmage amichevole contro la Cestistica San Severo.