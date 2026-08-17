Avellino, giovedì 20 si presenta il libro dedicato ad Antonio La Penna

Tutto pronto per la presentazione del volume “Antonio La Penna”. L’uomo, l’intellettuale e lo studioso del mondo classico, un omaggio a una delle figure più autorevoli della cultura classica italiana del Novecento e del primo XXI secolo.

Il libro, curato da Giuseppe Iuliano e Paolo Saggese, ripercorre il profilo umano e intellettuale di Antonio La Penna, filologo, latinista e interprete rigoroso del mondo antico, profondamente legato alle sue radici irpine.

L’appuntamento è alla Mondadori Bookstore nel centro di Avellino, giovedì 20 agosto alle 18:30.

Interverranno

– Alessandro Di Napoli

– Mino Mastromarino

– Filippo D’Oria

Modera Gianluca Amatucci.