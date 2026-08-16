Ariano Irpino, denunciati due cittadini egiziani per reciproca aggressione con coltello

I Poliziotti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) nella serata di ieri sono intervenuti in quella Via XXV Aprile dove due cittadini egiziani, rispettivamente di anni 37 e 23, regolari sul territorio dello Stato, utilizzando un coltello sottoposto a sequestro, per dissidi privati si aggredivano.
I due riportavano ferite alle dita delle mani con successivo ricorso alle cure dei sanitari del locale nosocomio.
Le ferite da taglio riportate alle mani venivano giudicate guaribili, rispettivamente, in giorni 5 e giorni 10.
I cittadini egiziani venivano fotosegnalati e denunciati alla locale Procura della Repubblica per lesioni aggravate dall’utilizzo di arma.