Caldo record: a Montevergine il termometro supera i 25 gradi, oggi in Irpinia attesi picchi fino a 38°C

Il grande caldo non risparmia neanche le quote più elevate del Partenio. Nella giornata di ieri, all’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, il termometro ha raggiunto i 25,3°C, un valore particolarmente elevato per la località montana.

Temperature decisamente sopra la media anche nel resto dell’area: 32°C a Summonte e 23,6°C a Monte Tavola, oltre i 1.500 metri di altitudine, confermano l’intensità dell’ondata di calore che sta interessando l’Irpinia.

E oggi il caldo è destinato ad aumentare ulteriormente. Le previsioni indicano un lieve ma costante incremento delle temperature, con valori massimi che potranno raggiungere 36-38°C nelle aree interne. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza, e contribuiranno ben poco ad attenuare la calura durante le ore centrali della giornata.