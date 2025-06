Pride in Ungheria, Piantedosi: “Ho preferito tornare in Irpinia per un convegno su Aldo Moro”

«Non so per gli altri, ma per quanto mi riguarda ho preferito venire nella mia Irpinia per partecipare a un importante convegno sulla figura dello statista Aldo Moro».

Così il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto al giornalista de La Stampa, Francesco Malfetano, che gli aveva chiesto come mai, a differenza di molti esponenti dell’opposizione, nessun rappresentante del centrodestra fosse presente al Pride svoltosi ieri in Ungheria, in opposizione al divieto imposto dal premier Viktor Orbán.

Il Capo del Viminale ha ribadito la sua scelta di aver preferito tornare nella sua terra d’origine per onorare la figura di Aldo Moro. Ad Avellino Piantedosi ha incontrato anche i lavoratori della ArcelorMittal di Luogosano.