In Irpinia arrivano i primi roghi: in fiamme la montagna di Marzano di Nola

MARZANO DI NOLA- In Irpinia si registrano già i primi gravi incendi sul territorio. Non e’ escluso che si tratti anche di un incendio di natura dolosa. Si tratta delle fiamme che stanno interessando un lungo versante della montagna che sovrasta Marzano di Nola, località Sopramonte, una zona impervia caratterizzata da pineta, bosco ceduo e anche uliveti abbandonati. E’ proprio in questa parte che nel primo pomeriggio di oggi sono patite le fiamme. In particolare il rogo si sarebbe sviluppato dal vallone denominato “Carcara” o “Sant’Anna”. Il clima torrido accompagnato da un vento che sta alimentando e propagando l’incendio, ha fatto allargare il fronte del fuoco a tutta la fascia montana. Irraggiungibile via terra, per questo motivo il personale antincendio della Comunità Montana e i caschi rossi hanno potuto limitare i danni solo a Valle. Sul posto infatti sono stati impegnati proprio a valle del Vallone “Carcara” gli uomini dell’antimcendio. Una lunga colonna di fumo sta interessando la zona ed in particolare il centro di Marzano, poco distante dal rogo. E’ atteso l’arrivo di mezzi aerei, canadair ed elicotteri, che possano spegnere le fiamme, visto che e’ impossibile raggiungere altrimenti il luogo dove si e ‘ ora concentrato il fronte dell’incendio. Il primo cittadino di Marzano di Nola Franco Addeo sta già lavorando all’allestimento di una vasca che consenta l’approvvigionamento in loco dei mezzi aerei di soccorso, così da velocizzare le operazioni.