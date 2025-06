Moschiano, il Comune nel mirino degli accertamenti della Guardia di Finanza

Accertamenti della Procura di Avellino e della Guardia di Finanza relativi al Comune di Moschiano. Da alcuni giorni infatti i militari della Tenenza di Baiano delle Fiamme Gialle, starebbero ascoltando a sommarie informazioni i tirocinanti dei progetti organizzati presso l’Ente del Vallo di Lauro. Una circostanza che per il numero di persone escusse non è sicuramente passata inosservata nel paese, si tratta di più di venti persone escusse. Molto probabile, anche perché sulle procedure di selezione non interviene direttamente l’Ente, che si possa trattare dell’utilizzo degli stessi tirocinanti nelle attivita’ di pubblico servizio . Ma sulle indagini e sulla causale delle convocazioni da parte della Procura al momento vige il massimo riserbo. Molto probabile che tutto sia legato ad esposti o denunce giunte a Palazzo di Giustizia. Intanto da parte dell’amministrazione comunale guidata da Sergio Pacia viene rappresentato come in ordine agli accertamenti c’è la massima tranquillità e serenità.