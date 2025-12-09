Domani a Grottolella e Montefredane scuole regolarmente aperte

A seguito della scossa di terremoto registrata nella scorsa notte, i tecnici comunali di Grottolella hanno effettuato sopralluoghi in tutte le strutture scolastiche del territorio. Le verifiche non hanno evidenziato alcuna criticità visibile. Per questo motivo, il Comune ha comunicato che tutte le scuole saranno regolarmente aperte domani. L’amministrazione assicura inoltre che continuerà a monitorare la situazione, garantendo la massima sicurezza per studenti e personale.

Situazione analoga a Montefredane, dove il sindaco Ciro Aquino ha reso noto che i controlli effettuati dai tecnici comunali non hanno rilevato problemi. Anche qui, quindi, le scuole riapriranno regolarmente domani.