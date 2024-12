Presepi Viventi in Irpinia: scopri i paesi dove rivivono le tradizioni del Natale

I presepi viventi in Irpinia sono una testimonianza vivente della ricca tradizione culturale e religiosa. Ogni anno, i paesi dell’Irpinia si trasformano in piccoli angoli di Betlemme, dove il calore della comunità e la bellezza dei paesaggi creano un’esperienza unica per i visitatori.

Sono eventi che creano scenografie suggestive dei borghi antichi, con abiti tradizionali indossati dai figuranti, e una partecipazione attiva delle comunità locali, che contribuiscono con passione alla realizzazione di questi eventi. Ogni paese, con le sue caratteristiche uniche, si distingue per la propria interpretazione della Sacra Natività, offrendo atmosfere incantate e momenti di autentica convivialità.

Ecco l’elenco dei Presepi Viventi in Irpinia:

Montefalcione 26 e 27 Dicembre

Montaperto 27-28 e 29 Dicembre

Chiusano San Domenico 26 Dicembre e 6 Gennaio

Venticano 28 e 29 Dicembre

Serino 28 e 29 Dicembre – 4 e 5 Gennaio

IN AGGIORNAMENTO

Dunque, se avete l’opportunità di essere in Irpinia durante le festività natalizie, non perdete l’occasione di visitare uno di questi meravigliosi presepi viventi, per trascorrere dei momenti all’insegna della tradizione, della fede e della bellezza.