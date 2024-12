Due morti in sei mesi, sulla Ss403 ora si chiedono interventi di sicurezza

VALLO LAURO- La Ss403 miete la seconda vittima in meno di sei mesi. Un tragico destino ha voluto anche che entrambi fossero originari di Moschiano, il paese del Vallo si trova a piangere un altra vita spezzata da un incidente stradale. Una strada su cui ora si rendono necessari interventi per la sicurezza, non più procastibabili, visto che ai due incidenti mortali vanno aggiunti altri sinistri che pure hanno fatto registrare feriti gravi. Proprio nello stesso punto dove la scorsa notte Agostino Aschettino ha trovato la morte, nel marzo scorso cinque ventenni erano rimasti coinvolti in un violento incidente all’alba. L’autovettura su cui viaggiavano aveva prima urtato un’altra auto parcheggiata e poi si è schiantata contro un cancello. Il primo agosto scorso ad un chilometro circa dal posto dove ieri c’è stato l’impatto senza scampo per Agostino, aveva perso la vita un altro quarantenne, padre di due bambini, Mimmo Romano. Per lui nessuno scampo nell’impatto contro un’altra vettura che viaggiava ad alta velocità ed aveva invaso la corsia. Due tragedie in pochi mesi che riaprono la questione sicurezza sulla strada che collega il Vallo di Lauro al nolano.