Alto Calore: interruzione e riduzione dell’erogazione idrica in alcuni Comuni

Alto Calore comunica che, a causa dei lavori di manutenzione all’impianto di sollevamento in agro di Aterrana, nel Comune di Montoro, l’erogazione idrica ai serbatoi dei Comuni interessati subirà delle riduzioni. Pertanto, nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni nell’approvvigionamento idrico, in particolare nelle zone alte dei Comuni di Montoro, Contrada e Forino.

L’ultimazione dei lavori è prevista per la tarda serata odierna. Per garantire un corretto approvvigionamento idrico nella giornata di domani, potrebbe essere necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 22:00 del 27 dicembre 2024 alle ore 6:00 del 28 dicembre 2024, orario previsto per la riapertura graduale dell’erogazione.

Inoltre, si segnala che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, a Moschiano verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22:00 del 27 dicembre 2024 fino alle ore 6:00 del giorno successivo, con riapertura graduale dell’erogazione.

Si avvisa che durante la giornata potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte dei Comuni coinvolti. Si invita, pertanto, la cittadinanza a utilizzare la risorsa idrica esclusivamente per usi potabili, alimentari e igienici, al fine di evitare ulteriori criticità nelle ore diurne.