Presenza incontrollata di ratti e insetti nei quartieri: la diffida del consigliere Pericolo

Una situazione igienico-sanitaria ormai insostenibile sta interessando diverse zone di Avellino, dal centro alle periferie. A lanciare l’allarme è Marco Pericolo, Consigliere Comunale e Capogruppo di Forza Avellino, che ha inviato una segnalazione formale al Comune di Avellino (Sindaco, vicesindaco e assessori Giancarlo Giordano e Enza Ambrosone), all’A.S.L. di Avellino e alla Prefettura.

Al centro della denuncia c’è la presenza pervasiva di insetti e ratti di fogna che popolano stabilmente le vie cittadine. Tra i punti più critici viene evidenziata la zona dei campetti e del parco giochi di via Rocco Scotellaro, nel quartiere San Tommaso, frequentata da famiglie e bambini. La problematica, esacerbata dalla carente manutenzione e pulizia degli spazi pubblici, si è ormai trasferita dalle strade all’interno delle abitazioni private, con casi riscontrati di intrusione di ratti negli appartamenti.

«Siamo di fronte a un livello di allarme intollerabile che mette a rischio la salute e l’incolumità dei cittadini», dichiara il Consigliere Pericolo. «La presenza incontrollata di ratti e insetti non è solo una questione di decoro, ma un concreto pericolo di salute pubblica».

Con l’atto trasmesso agli enti competenti, l’esponente politico chiede con estrema urgenza:

• Intervento straordinario e immediato di derattizzazione, disinfestazione e bonifica su tutto il territorio comunale, partendo dalle aree residenziali e dai parchi gioco;

• Piano intensivo del Comune per lo spazzamento, il lavaggio delle strade, il taglio della vegetazione incolta e la pulizia di caditoie e fognature;

• Sopralluoghi tecnici dell’ASL per la verifica dello stato di degrado e l’emissione delle relative prescrizioni sanitarie.

Attivando le procedure previste dalla Legge 241/1990 per l’accesso e l’informazione sugli atti amministrativi, Pericolo sollecita una risposta e un piano di azione immediato da parte delle istituzioni, riservandosi — in caso di inerzia — di adire le competenti Autorità Giudiziarie a tutela