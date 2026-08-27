Taurano, fiamme negli uliveti ai piedi del Convento e della Villa Romana

TAURANO- Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi la macchia di vegetazione e uliveti a pochi metri dal Convento di San Giovanni del Palco e della Villa Romana, al confine tra Lauro e Taurano. Il caldo record e la vegetazione hanno anche reso più faticosa l’opera del personale del Settore Antincendio della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro e del Comune di Taurano. Un intervento ancora in corso, anche se le fiamme sono state ormai quasi domate dal personale intervenuto.