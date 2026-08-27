Turismo delle Radici, bando da 345mila euro per il Polo Museale Migrantes

È stato pubblicato il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione del “Polo Museale del Turismo Delle Radici – Migrantes” presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. Il progetto è relativo al “Turismo delle Radici – Ritorno alle antiche dimore irpine tra conservazione e innovazione – Linea 1 Green communities eco-smart borghi Irpinia”.

L’importo per la progettazione complessiva è pari a 345.456,45 euro. La scadenza del bando è fissata per il 29 settembre prossimo.

“Si tratta di una tappa importante del progetto complessivo del Turismo delle Radici – dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone -. È praticamente l’avvio di questo percorso che interesserà il nostro territorio, dopo le fasi propedeutiche necessarie per mettere in moto i procedimenti. È stata impressa un’accelerazione. Siamo già pronti per altri provvedimenti: la prossima settimana verrà pubblicato il bando per i servizi di progettazione del Mulino Giardino di Tufo”.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato alla Provincia di Avellino un finanziamento di 70 milioni di euro, con la possibilità di ottenere ulteriori risorse attraverso premialità. In tale ottica, gli uffici del Settore 3 dell’Ente – su indicazione del presidente Picone – sono all’opera per ottenere altri vantaggi per le comunità dell’Irpinia.