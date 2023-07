VIDEO/Presentata l’Estate Arianese: evento di punta con il Maestro Nicola Piovani

Dal Premio Oscar Nicola Piovani a Lo Stato Sociale, da Ciccio Merolla a tutti gli eventi storici dell’estate arianese: Folk Festival, Film Festival, Rievocazione Storica delle Sante Spine, Festa della pizza e Vicoli ed arte che sarà posticipata a settembre.

Il cartellone di eventi della città di Ariano presentato presso il Museo Civico dal sindaco Enrico Franza e dall’assessora alla Cultura Maria Elena De Gruttola, affiancati dall’agenzia di comunicazione Yolo Plus, andrà oltre il mese di agosto. L’ultimo evento è previsto infatti il 24 settembre.

“Una boccata d’Ariano” – questo il titolo dato al cartellone – significherà respirare cultura, musica, arte, storia, eccellenze gastronomiche e tradizioni. Accanto agli eventi “portanti” tante altre grandi e piccole iniziative culturali, musicali, teatrali, culinarie, sportive ed anche sociali legate al volontariato.

Un’ampia offerta di intrattenimento di qualità per tutte le fasce d’età che mira non solo al divertimento ma anche ad un importante indotto economico per le attività commerciali e produttive. “Fondamentale, come sempre, il lavoro e l’impegno delle associazioni – ha sottolineato l’assessore De Gruttola – ma indispensabile la cabina di regia del Comune di Ariano” che da quest’anno viene affiancata da un direttore artistico “per fare un salto nella contemporaneità” ha precisato Franza.

