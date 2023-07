Serata astronomica sul castello di Rocca San Felice: a mezzanotte sorge Giove

Lo scenario è quello mozzafiato del Castello di Rocca San Felice. Il connubio è astronomico e gastronomico.

Questa sera alle ore 21.00 una serata astronomica sul castello di Rocca San Felice organizzata dall’amministrazione comunale e dalla proloco “Ansanto”.

Con il telescopio di Astronomia Moderna saranno osservati la Luna, Saturno e i suoi anelli e a mezzanotte Giove che sorge con i satelliti scoperti da Galileo Galilei nel 1610.

Il professor Michele Zarrella terrà una relazione sull’Universo dal titolo “Il Luuungo Viaggio… Fino al Big Bang”, e darà l’indirizzo cosmico. Inoltre gli organizzatori, con la consueta ospitalità che contraddistingue Rocca, offriranno un assaggio di prodotti locali.

«Oltre all’aspetto conviviale e relazionale – spiega Zarrella – lo spirito della serata è di farci pensare al futuro considerando il mondo da un’altra prospettiva: quella cosmica. Una prospettiva che ci aiuti a “navigare più serenamente” nell’immenso spaziotempo dell’Universo, ma anche nell’immenso oceano del Nostro Io. Per l’Universo come per il nostro mondo interno non ci sono confini, quindi lo stupore del cielo stellato sopra di noi sarà solo un’occasione per ritrovare, indagare, conoscere il mondo che è dentro di noi, l’unico di cui importi veramente ricercare la fisionomia. Dunque invitiamo tutti a venire a Rocca San Felice per trascorrere una serata “diversa”»