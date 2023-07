Tutto pronto per il più grande campo scout del mondo in Corea del Sud: Avellino e Atripalda presenti al venticinquesimo Jamboree, organizzato dalla Korea Scout Association in occasione del suo centesimo anniversario, per la seconda volta dopo la diciassettesima edizione del 1991, dall’1 al 12 agosto, a SaeManGeum. Il motto dell’incontro è «Draw your dream» (disegna il tuo sogno) ed esprime il desiderio di rendere l’evento e il suo percorso, un’opportunità per coltivare le proprie speranze e i propri sogni.

Nel capoluogo irpino, il sindaco Festa ha incontrato alcuni ambasciatori dei reparti di formazione Note Creative e Azione (S)travolgente. Ad Atripalda, il sindaco Paolo Spagnuolo e parte dell’amministrazione comunale, si sono intrattenuti con Benedetta Santillo del Gruppo Scout Agesci Atripalda 1. Spagnuolo ha dato un caloroso in bocca al lupo alla giovanissima concittadina. Da parte degli scout, una testimonianza ed il racconto dei loro sogni.

Nel viaggio verso la Corea del Sud porteranno con loro la cultura, le tradizioni, il territorio e il bene delle persone che hanno incontrato negli ultimi mesi preparandosi a questa nuova Avventura, «consapevoli che il mondo può essere migliorato solo con il nostro impegno: nessuno si salva da solo e tutti sono indispensabili per il bene comune!».

Secondo l’intuizione del fondatore dello scautismo Baden-Powell, a partire dal 1920, ogni quattro anni i rappresentanti degli scout di tutto il mondo si riuniscono in questo evento di fraternità internazionale. Il Jamboree è l’esperienza scout internazionale per antonomasia, che vede l’incontro fra le guide e gli scout convergenti da tutto il mondo in un unico luogo. Oltre 50.000 persone si amalgameranno in una “marmellata” (da qui nasce la parola Jamboree) e svolgeranno diversi i tipi di attività nei 12 giorni di permanenza con l’obiettivo di promuovere l’incontro e il confronto senza confini geografici e ideologici.

Il Contingente degli scout italiani AGESCI e CNGEI, che compongono la Federazione Italiana dello Scautismo, riconosciuta dalle Organizzazioni mondiali dello Scautismo, sarà formato da 1.200 partecipanti.