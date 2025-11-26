Atripalda, una jam session per la Palestina: la musica come ponte tra i popoli

Il Fortapàsc di Atripalda torna ad accendere i riflettori sull’impegno sociale attraverso la musica. Venerdì 28 novembre, a partire dalle 21:30, il circolo ospiterà una Jam Session per la Palestina, un appuntamento pensato per unire artisti, giovani e comunità in un momento di espressione collettiva.

«La musica non concepisce confini: per sua natura è universale, libera e unisce» spiegano gli organizzatori. Ed è proprio da questo principio che nasce l’iniziativa, un incontro aperto in cui il suono diventa linguaggio comune e strumento di solidarietà.

La jam di venerdì sarà dedicata al popolo palestinese, con l’obiettivo — sottolineano i promotori — di “fare rumore a suon di musica, insieme, sempre”. Una serata informale, aperta a chiunque voglia ascoltare, suonare o semplicemente condividere un momento di partecipazione.

L’evento si terrà presso il circolo Fortapàsc, in Via Melfi 12, Atripalda (AV). Per prendere parte alle iniziative del circolo è necessario tesserarsi.