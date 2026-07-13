Premio Internazionale “uMani”, a Monteverde l’evento dedicato alla solidarietà, all’inclusione e alla cultura

Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 18:00, la splendida cornice del Castello Grimaldi ospiterà la nuova edizione del Premio Internazionale “uMani”, appuntamento dedicato a personalità e realtà che si sono distinte per il loro impegno civile, la promozione dell’inclusione sociale e la solidarietà.

Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti 2026 a:

• On. Enzo Bianco, per il suo impegno istituzionale e civile e per l’attività di tutela del patrimonio italiano;

• I Ladri di Carrozzelle, storico gruppo musicale rock, per aver dimostrato come la musica possa abbattere ogni barriera e trasformarsi in un autentico strumento di inclusione;

• Associazione UMANI di Rionero in Vulture, per il prezioso servizio quotidiano di assistenza e vicinanza ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Apriranno la manifestazione i saluti istituzionali di Tonino Vella, Sindaco di Monteverde, e di Rosanna Repole, Presidente della Città dell’Alta Irpinia.

A condurre la serata sarà lo scrittore e giornalista Flavio Pagano, ideatore dell’opera d’arte itinerante “uMani”, una scultura che ha percorso oltre 25.000 chilometri, trovando spazio nei principali luoghi della cultura italiana e divenendo il simbolo di un progetto che promuove inclusione, dialogo e partecipazione.

Il Premio Internazionale “uMani” rappresenta un momento di incontro tra istituzioni, cultura e impegno sociale, con l’obiettivo di valorizzare esperienze capaci di costruire comunità più aperte, solidali e inclusive.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza, le associazioni e gli organi di informazione a partecipare alla cerimonia di giovedì 16 luglio, condividendo una serata dedicata ai valori della solidarietà, dell’inclusione e della cultura.