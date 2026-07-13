Lino Banfi ospite dell’Ariano International Film Festival: il 2 agosto riceverà l’Hirpus d’Oro alla Carriera

Domenica 2 agosto, nella serata conclusiva della XIV edizione, il grande interprete della

commedia italiana riceverà il massimo riconoscimento del Festival.

Ci sono artisti che attraversano il tempo senza perdere la capacità di emozionare, divertire e raccontare il Paese con autenticità. Lino Banfi è uno di questi.

L’Ariano International Film Festival è orgoglioso di accogliere, nella serata conclusiva

della XIV edizione, uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Domenica 2

agosto 2026, nella suggestiva Villa Comunale di Ariano Irpino, il Maestro Lino Banfi

riceverà il prestigioso Hirpus d’Oro alla Carriera, riconoscimento riservato alle personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della cultura.

Tra i più grandi interpreti della commedia italiana, protagonista di oltre sessant’anni di

cinema, teatro e televisione, Lino Banfi ha conquistato il pubblico con il suo talento, la sua

irresistibile comicità e una straordinaria capacità di raccontare l’Italia attraverso il sorriso. Indimenticabile protagonista di film cult come “L’allenatore nel pallone”, “Vieni avanti

cretino”, “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” e “Il commissario Lo Gatto”, è

entrato nel cuore di milioni di italiani anche grazie all’indimenticabile interpretazione di

Nonno Libero nella celebre serie televisiva “Un medico in famiglia”, diventando uno dei

volti più amati della televisione italiana.

Con il conferimento dell’Hirpus d’Oro alla Carriera, l’Ariano International Film Festival

rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generazioni con il suo

talento, la sua umanità e un percorso artistico che continua a rappresentare una pagina

importante della storia dello spettacolo italiano.

L’appuntamento è per domenica 2 agosto 2026, nella suggestiva cornice della Villa

Comunale di Ariano Irpino, dove il pubblico potrà rendere omaggio a uno dei più grandi

protagonisti dello spettacolo italiano in occasione della consegna dell’Hirpus d’Oro alla

Carriera al Maestro Lino Banfi.

Ariano International Film Festival – XIV Edizione 27 luglio – 2 agosto 2026

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