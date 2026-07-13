Ondata di calore in Irpinia, scatta l’allerta per 54 ore: la Prefettura invita i Sindaci alla sorveglianza

La Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per ondata di calore valido dalle ore 14:00 di oggi, 13 luglio 2026, per una durata stimata di 54 ore. Le temperature elevate e l’elevato tasso di umidità potranno generare condizioni di rischio soprattutto per anziani, fragili e persone con patologie croniche. Per tal ragione, la Prefettura richiama l’attenzione dei Sindaci della Provincia di Avellino, invitandoli, nell’ambito delle rispettive competenze, a predisporre attività di sorveglianza, assistenza e soccorso rivolte alla popolazione più esposta, secondo quanto previsto dal Piano operativo nazionale del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti di caldo sulla salute.

Indubbiamente è richiesta particolare attenzione per: anziani fragili, maggiormente esposti a colpi di calore e disidratazione; persone con patologie, vulnerabili agli sbalzi termici; lavoratori esposti, soggetti a stress termico durante le ore più calde.