Premio Industria Felix: Avellino terza provincia in Campania per numero di aziende premiate

Nel corso della mattinata odierna, giovedì 14 maggio 2026, presso l’Auditorium di Città della Scienza di Napoli, si è svolta la cerimonia di premiazione delle imprese più competitive della Campania nell’ambito del 71° evento del Premio Industria Felix, nona edizione de “La Campania che compete”. Un appuntamento che, anno dopo anno, valorizza le realtà imprenditoriali capaci di distinguersi per solidità, performance e affidabilità.

Durante l’evento è stata presentata l’analisi Cerved, dalla quale emerge un quadro significativo: il 52,4% delle imprese campane rispetta puntualmente le scadenze dei pagamenti commerciali, un dato superiore alla media del Sud e delle Isole (48,9%), pur restando al di sotto della media nazionale (57%). Lo studio, condotto su 3mila aziende, 60mila esperienze di pagamento e un’esposizione monitorata pari a 100 miliardi di euro, ha analizzato tempi, ritardi e mancati pagamenti, evidenziando una Campania più virtuosa rispetto al resto del Mezzogiorno sul fronte dell’affidabilità nei rapporti commerciali. Nel corso della mattinata sono state premiate 86 aziende campane individuate attraverso un’inchiesta giornalistica basata su un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci. Il modello ha preso avvio dall’Ebit margin, selezionando le realtà più performanti dal punto di vista gestionale, finanziariamente affidabili secondo il Cerved Group Score e successivamente validate da un qualificato Comitato scientifico.

Delle 86 realtà premiate a livello ragionale, se ne sono distinte 12 appartenenti alla provincia di Avellino: ciò ha determinato il posizionamento della nostra Provincia al terzo posto in Campania, con riferimento al numero di aziende premiate, posizionandosi subito dopo le Province di Salerno e Napoli. Un dato, riconosciuto con orgoglio dal Presidente di Confindustria Avellino Angelo Petitto, che si pone a conferma della solidità e della rilevanza del sistema imprenditoriale avellinese all’interno del “macrocontesto” economico regionale.

Le aziende premiate della Provincia di Avellino

Per il territorio irpino, ad aver ottenuto il riconoscimento sono state le imprese di seguito elencate:

Bruno Agricoltura S.r.l.;

Bruno S.r.l.;

E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l.;

Tecno Meccaniche Moderne S.r.l.;

Azienda Agricola De Maio S.r.l. Società Agricola;

Creazioni F.A.S.S. S.r.l.;

E.P.F. S.r.l.;

Elettrocanali S.r.l.;

Halley Campania S.r.l.;

Peluso C.G. S.r.l.;

Pignatiello Costruzioni S.r.l.;

Zenone Elettronica S.r.l.

La cerimonia, presentata dai giornalisti RAI Maria Soave e Gianmarco Sansolino, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo economico, finanziario e istituzionale.