Crisi del comparto agricolo: Roberto Lauro sollecita un incontro con i candidati sindaco

Roberto Lauro, Responsabile del Comitato Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato, rende noto di voler richiedere un incontro ai candidati sindaco della città di Avellino Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa, al fine di aprire un confronto diretto sulle problematiche che da tempo interessano il comparto agricolo irpino.

L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito pubblico il ruolo dell’agricoltura nella provincia di Avellino, in un momento storico caratterizzato da crescenti difficoltà economiche, aumento dei costi di produzione, crisi delle coltivazioni, problematiche ambientali e forte riduzione della redditività delle aziende agricole.

Del Comitato Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato ritengono necessario che il futuro

governo cittadino ascolti le esigenze di un settore che continua a rappresentare una componente fondamentale dell’economia, della tradizione e dell’identità del territorio irpino.

“L’agricoltura non può essere considerata un settore secondario – dichiara Roberto Lauro –

perché dietro ogni azienda agricola vi sono famiglie, sacrifici, lavoro quotidiano e tutela del

territorio. Gli agricoltori chiedono attenzione, ascolto e la possibilità di poter rappresentare

concretamente le difficoltà che stanno vivendo.”

L’incontro che si intende richiedere ai candidati sindaco vuole rappresentare un momento di

confronto istituzionale serio e costruttivo, finalizzato ad approfondire le criticità del comparto agricolo e il ruolo che esso può avere nello sviluppo economico e sociale della città di Avellino e dell’intera Irpinia.