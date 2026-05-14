Al via 1° Trofeo Generali-Scandone, una giornata di sport e divertimento per i più piccoli

Ad Avellino arriva una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione

dedicata ai più piccoli. Sabato 16 maggio, dalle ore 10:30 alle 13:30, presso la palestra scolastica di via Fontanatetta 16, andrà in scena il 1° Trofeo Generali Avellino Italia – S.S. Felice Scandone 1948, manifestazione sportiva riservata alle squadre giovanili dai 6 ai 10 anni.

Promossa con il supporto di Generali Avellino Italia e Sanfilippo Assicurazioni &

Investimenti, l’evento nasce per valorizzare il ruolo educativo dello sport e offrire ai bambini un momento di aggregazione sano e stimolante. Il torneo quadrangolare sarà infatti molto più di una semplice competizione: sarà un’occasione per stare insieme, fare squadra e vivere i valori autentici dello sport.

“Together, We Build a Better Future” è il messaggio scelto per accompagnare questa prima edizione del trofeo, un claim che racchiude il senso profondo dell’evento: costruire insieme un futuro migliore attraverso esperienze positive, inclusive e formative per le nuove generazioni. Durante la mattinata, i piccoli atleti saranno protagonisti di partite, giochi ed emozioni condivise, in un clima di entusiasmo e partecipazione che coinvolgerà anche famiglie e accompagnatori. Ogni partecipante riceverà la maglia ufficiale dell’evento presso il desk Generali Avellino Italia, mentre al termine della manifestazione ci sarà un momento conviviale dedicato a tutti i presenti, con aperitivo e stuzzichini, oltre a una merenda gelato offerta ai bambini.

Il 1° Trofeo Generali Avellino Italia – S.S. Felice Scandone 1948 rappresenta un importante segnale di attenzione verso il mondo dello sport giovanile e verso il territorio, confermando la volontà degli organizzatori di investire in iniziative capaci di unire benessere, socialità e crescita personale.