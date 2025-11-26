Premio Green Racing Club: domenica la prima edizione

Domenica 30 novembre si svolgerà la prima edizione del PREMIO GREEN RACING CLUB. L’evento organizzato dalla Scuderia Auto Storiche Green Racing Club di Avellino, Club Federato A.S.I. dal 2008, è patrocinato dal CONI Avellino, presieduto dal prof. Giuseppe Saviano, dall’ ACLI e ANAIP, dai comuni di Atripalda, Bagnoli Irpino, San Potito, Parolise, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Montefredane ed Avellino. La scuderia irpina attraverso questo evento intende premiare tutti gli equipaggi che hanno preso parte ai propri eventi organizzati durante l’anno che sta per concludersi. Questo progetto ha determinato un elenco di circa duecentocinquanta nomination di candidati al Premio Green Racing Club, appassionati provenienti da tutta la regione, che si daranno appuntamento presso la struttura dell’Hotel Bel Sito Avellino Est. Infatti, a partire dalle ore 10:00 inizieranno le consegne degli attestati di partecipazione 2025 presso la Sala Gesulado dell’Hotel. Se ci saranno condizioni meteo favorevoli sarà prevista un’esposizione di veicoli storici nel piazzale antistante il Bel Sito al quale potranno partecipare tutti gli appassionati di motori con veicoli costruiti fino al 31 dicembre del 2005. Durante la mattinata è prevista anche la partecipazione di alcuni sindaci dei comuni interessati dagli eventi di motori firmato dal Green Racing Club durante il 2025: Notte Prima degli Esami, Circuito del Laceno (Bagnoli Irpino), Avellino Auto Storiche (Avellino), Giornata Nazionale del Veicolo Storico (Montefredane), Circuito Salzola (Atripalda – San Potito Ultra – Parolise – Salza Irpina – Sorbo Serpico). A partire dalle ore 13:30 presso la Sala Bel Sito si svolgerà il pranzo sociale. Anche questa una iniziativa orientata a promuovere l’Automobilismo Storico in Irpinia.