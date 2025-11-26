Maltempo, oltre 250 interventi dei Vigili del Fuoco in Campania

A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni d’acqua in genere.

Maggiori criticità in provincia di Salerno, dove nell’Agro nocerino-sarnese, tra i comuni di San Marzano, Pagani, Scafati, Nocera e Angri, sono stati effettuati soccorsi alla popolazione per l’esondazione di alcuni corsi d’acqua: vigili del fuoco specializzati in tecniche di soccorso acquatico hanno portato al sicuro autisti bloccati in auto o persone in difficoltà nei piani bassi di alcune abitazioni allagate.

Frana nell’avellinese, in via Montevergine nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo, squadre in azione per le operazioni di messa in sicurezza.

Potenziato il dispositivo di soccorso nei comandi di Napoli, Salerno e Avellino.