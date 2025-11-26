Regionali, Spiniello: “grazie a chi ha profuso impegno a sostegno di Roberto Fico”

La Rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, Sara Spiniello, desidera esprimere un sentito ringraziamento ai cittadini, agli attivisti e agli iscritti del gruppo territoriale che hanno “profuso impegno e dedizione nella campagna elettorale a sostegno della candidatura del nostro Presidente Roberto Fico e un grazie a tutti i cittadini che hanno scelto di votare Roberto Fico e il Movimento 5 Stelle. Roberto Fico è una figura di spicco del nostro panorama politico, riconosciuto non solo per la sua competenza e dedizione, ma anche per il suo carattere autentico e perbene. Persona di grande integrità, Fico rappresenta un esempio di onestà e passione civica, valori fondamentali che il Movimento 5 Stelle si impegna a portare avanti da sempre nel nostro Paese. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno lavorato con entusiasmo e determinazione in questa importante sfida, certa che il nostro impegno comune possa contribuire a costruire un futuro migliore per la nostra Regione”.