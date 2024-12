La Finanza di Avellino dona giocattoli ai bambini ricoverati al Moscati

In occasione delle prossime festività natalizie, un’aliquota di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino si è recata presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “San Giuseppe Moscati” di Avellino per consegnare giocattoli ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria, donati dalle Fiamme Gialle irpine. Erano presenti all’iniziativa il Direttore Generale dell’Azienza Ospedaliera, Dott. Renato Pizzuti e il Direttore della U.O.C di Pediatria, Dott. Eduardo Ponticiello, che hanno ringraziato il Corpo per la vicinanza e la solidarietà. L’iniziativa è stata l’occasione per regalare, in questo periodo di festa, attimi di allegria e spensieratezza ai piccoli degenti e, al contempo, per supportare l’opera che in questo senso già svolge, con passione e dedizione, tutto il personale medico ed ospedaliero. L’iniziativa, dall’elevato valore etico e sociale, testimonia l’attenzione e l’impegno concreto del Corpo a favore dell’intera collettività, non soltanto attraverso la lotta contro ogni forma di illegalità economico-finanziaria, ma anche con concrete azioni di solidarietà rivolte in favore delle fasce della popolazione più deboli e per questo bisognose di una maggiore attenzione sociale.