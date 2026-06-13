La Prefettura di Avellino riapre alla musica: martedì 16 giugno il concerto del Conservatorio “Cimarosa”

La Prefettura di Avellino rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura musicale, ospitando un nuovo appuntamento realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”.

Martedì 16 giugno 2026, alle ore 11.30, presso il Salone degli Specchi, protagonista del concerto sarà il M° Gianluca Luisi al pianoforte, affiancato da Davide Capriglione (violino I), Giorgia Pontillo (violino II), Martina Iacò (viola), Fortunato Marco Onofrio (violoncello) e Alfonso Pio De Stefano (contrabbasso), nell’esecuzione del Concerto n. 1 in mi minore per pianoforte e orchestra, op. 11 di Fryderyk Chopin.

L’evento conclude la masterclass del M° Luisi e vedrà la partecipazione degli allievi della classe di Musica d’insieme per archi della M° Giovanna D’Amato, offrendo un’importante occasione di crescita artistica e di confronto tra musicisti di riconosciuto prestigio e giovani interpreti in formazione.

L’iniziativa conferma l’attenzione della Prefettura verso la promozione di momenti di elevato valore culturale e formativo, favorendo il dialogo tra istituzioni, realtà del territorio e mondo dell’arte.

In occasione dell’evento, sarà consentita la partecipazione anche alla cittadinanza, previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli interessati potranno inviare richiesta all’indirizzo e-mail segreteriaprefetto.pref_avellino@interno.it, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 15 giugno 2026, indicando nome, cognome e data di nascita.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti prenotati, previa esibizione di un valido documento di identità.