Premio “Federico Caffè” a Chiara De Luca: giornalista di Report, orgoglio grottese

Un riconoscimento che premia la professionalità e l’impegno sociale di Chiara De Luca, giornalista di “Report”, le cui origini grottesi riempiono d’orgoglio l’intera comunità.

Il Premio intitolato all’illustre economista “Federico Caffè” le è stato attribuito per l’inchiesta sul Garante della Privacy riconoscendo “un impegno giornalistico d’inchesta, volto a rafforzare la trasparenza, la responsabilità pubblica e la qualità del dibattito democratico. Nel suo lavoro investigativo – scrive la Commissione – De Luca ha affrontato questioni che riguardano l’uso delle risorse collettive, la governance di grandi gruppi economici, le dinamiche del sistema finanziario e le ricadute sociali di scelte politiche ed industriali; attraverso un metodo fondato su documenti, dati e confronto tra fonti, De Luca contruibuisce a riportare al centro dell’attenzione l’interesse generale, superando narrazioni superficiali o esclusivamente tecniche”.

La cerimonia presso l’Università “La Sapienza” di Roma giovedì scorso. Stesso premio anche per Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di “Report”, programma di Rai 3 divenuto emblema del giornalismo libero e d’inchiesta.

«Passione e volontà consentono di raggiungere grandi obiettivi per sé stessi e per gli altri – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – ed io penso che Chiara De Luca rappresenti un’eccellenza assoluta nel campo culturale e sociale e con grande ammirazione la nostra Amministrazione le invia pubblicamente un ringraziamento per il lavoro svolto, un plauso per il valore sociale dei traguardi conseguiti, un riconoscimento per aver dato lustro alla nostra Comunità con l’augurio di raggiungere mete sempre più ambiziose e prestigiose».

Un chicco di caffè d’argento, simbolo di sobrietà, rigore e servizio alla collettività il premio assegnato, nel rispetto del pensiero di Federico Caffè, a persone impegnate in diversi campi della società civile che abbiano contribuito alla tutela dei diritti, della giustizia sociale, della qualità della democrazia e della centralità della persona.