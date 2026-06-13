Montefredane, il sindaco Aquino ai bambini: “Continuerò a lavorare per offrirvi spazi pieni di sorrisi”

A valle dell’inaugurazione – avvenuta a Montefredane nella giornata di ieri, 12 giugno 2026 – del Parco giochi della Legalità “Paolo Emanuele Borsellino”, realizzato grazie ai fondi del Ministero dell’Interno e dedicato alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia, il sindaco Ciro Aquino ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai bambini della sua comunità:

“Grazie per l’affetto, per la spontaneità e per le lezioni che, senza saperlo, riuscite a dare anche ai grandi. Vi voglio bene e continuerò a lavorare per regalarvi luoghi belli, sicuri e pieni di sorrisi.”

Pertanto, Aquino ha evidenziato quanto sia indubbio che un’amministrazione possa costruire e mettere a disposizione uno spazio ma, allo stesso tempo, quanto sia necessario che tale spazio prenda vita grazie alle energie autentiche che contraddistinguono i bambini nel loro essere.

“I bambini di Montefredane oggi mi hanno insegnato una cosa importante: la differenza tra un parco e un parco giochi”, ha affermato il primo cittadino, proseguendo:

“Un parco si costruisce con lavori e investimenti ma un parco giochi nasce davvero solo quando si riempie delle vostre risate, delle vostre corse e della vostra fantasia.”

Alla cerimonia ha partecipato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale ha sottolineato il valore educativo dell’opera e l’importanza di restituire ai territori spazi sicuri e inclusivi.