PRC Irpinia: “Inaccettabile la sospensione del 25 aprile dal Comune di Monteforte”

“La decisione della Commissaria prefettizia del Comune di Monteforte Irpino di annullare le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo «in segno di lutto» per la scomparsa di Papa Francesco è inaccettabile e fuori luogo. Ciò è evidente dimostrazione delle volontà del Governo Meloni di provare in ogni modo – con il pretesto del lutto nazionale – di ridimensionare, o come in questo caso servendosi di funzionari agli ordini del governo, cancellare le celebrazioni del 25 Aprile.

L’Italia è un paese laico e in quanto tale le istituzioni hanno il dovere di garantire secondo i principi costituzionali le libertà civili e religiose, soprattutto in quest’epoca in cui pulsioni reazionarie e fasciste che credevamo sepolte dalla storia, riaffiorano pericolosamente.

Mentre consigliamo alla Commissaria prefettizia di riflettere e ricredersi, noi non facciamo un solo passo indietro, anzi, invitiamo le donne e gli uomini di pace e libertà a partecipare con ancora più entusiasmo alle numerose iniziative organizzate in Irpinia per il 25 aprile, a partire dal corteo antifascista che si terrà ad Avellino, muovendo da piazzale San Ciro alle ore 11:00. Nel 1945 gli italiani scelsero di non volere più i podestà, ricorderemo anche questo nella giornata di domani”. Così in una nota il PRC Partito della Rifondazione Comunista Mercogliano – Monteforte Irpino e Giovani Comunisti/e Irpini/e.