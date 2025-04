Mandamento Baianese e Vallo di Lauro: denunce e sequestri da parte dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue con determinazione nella strategia di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche

In questo contesto, la Compagnia Carabinieri di Baiano, per il periodo pasquale, ha intensificato i controlli alla circolazione stradale nei comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro.

Tale attività ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Lauro di avviare la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, nei confronti di un 57enne della provincia di Napoli, noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto nel centro cittadino non essendo in grado di fornire una valida giustificazione circa la sua presenza nel territorio.

I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno invece proposto per il foglio di via obbligatorio un 51enne, originario di Napoli con pregiudizi di polizia e deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, e un 22enne della zona che, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 3gr. di hashish e 0.52gr di cocaina.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di stupefacenti e alcol, un 29enne del Mandamento coinvolto in un sinistro stradale a Mugnano del Cardinale e un 37enne irpino identificato dopo altro incidente tra veicoli in Monteforte Irpino.

Infine, sempre i militari della Radiomobile di Baiano, a seguito di perquisizione veicolare e personale, deferivano alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalavano alla competente autorità amministrativa, un 26enne georgiano, in quanto occultava, nella sua autovettura una mazza da baseball e qualche grammo di stupefacente per uso personale.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino rafforzano costantemente il controllo del territorio, confermando il loro impegno nel prevenire e contrastare ogni forma di criminalità e ribadendo la priorità assoluta dell’Arma: garantire la sicurezza dei cittadini.