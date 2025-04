Cervinara: “Le buone pratiche della politica” con Josi Della Ragione

Lunedi 28 Aprile, alle ore 18.30, presso l’aula consiliare “Antonio Sacco” di Cervinara, il Movimento Free Cervinara organizza un dibattito sulle buone pratiche di amministrazione. Un momento di confronto con la partecipazione del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, quale modello di riferimento sulla gestione virtuosa della cosa pubblica.

Dopo i saluti della Sindaca di Cervinara, Caterina Lengua, e di Francesco Starace per Free Cervinara, aprirà la discussione Danilo Cascone, referente campano del Movimento Free.

Al dibattito, moderato da Elena Merola, parteciperanno anche il sindaco di Paolisi Umberto Maietta e di Pannarano, Antonio Iavarone. Al termine dell’incontro è prevista l’inaugurazione ufficiale della sede del Movimento Free Cervinara, situata in Corso Napoli: uno spazio aperto alla comunità, dedicato al confronto, alla partecipazione attiva e alla promozione di iniziative culturali, tra cui mostre, eventi e presentazioni.

“Il nuovo Movimento – dichiarano i rappresentanti – ha come obiettivo il coinvolgimento dei giovani e non nelle dinamiche quotidiane e nelle scelte di interesse collettivo, grazie all’apporto di idee, soluzioni e progetti che esulano dai soliti meccanismi partitici, mettendo al centro della propria azione i cittadini e il benessere di tutti. L’esempio di Josi dimostra che, per chi ama il proprio territorio, è possibile una nuova visione nella gestione della cosa pubblica”.