Pratola Serra, incidente per due moto, donna in prognosi riservata

Pratola Serra – Avrebbero entrambi sbandato con le proprie moto nello stesso stratto stradale della SS7 Appia ma resta tutta da chiarire la dinamica del brutto incidente che ha visto coinvolto i due centauri, ieri pomeriggio a Pratola Serra. Per uno dei due conseguenze ben più gravi, ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Moscati di Avellino.

Sul posto due ambulanze del 118 ed i Carabinieri della Stazione di Pratola Serra. I motociclisti rientravano dalla gita di Pasquetta.

AGGIORNAMENTO

I centauri coinvolti sono tre, ad avere la peggio una donna che viaggiava come passeggera a bordo della seconda moto.

Sembra che un 40enne di Cesinali abbia perso il controllo del mezzo e sia finito a bordo strada, per fortuna senza gravi conseguenze, ma nello stesso momento è sopraggiunta un’altra moto con a bordo un uomo ed una donna di Salerno. Anche quest’altra moto è finita fuori strada e la coppia è rovinosamente caduta. L’uomo non ha riportato niente di grave mentre la donna, come detto, è stata trasportata in ospedale in prognosi riservata.