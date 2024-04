Pasquetta nera per il traffico: incidenti in A16 e sulla Variante

Un rientro dalla gita fuori porta fatto di disagi per molti automobilisti per la code ed i rallentamenti del traffico a causa di due diversi incidenti in A 16, all’altezza di Monteforte, e sulla Variante 7 bis ad Atripalda.

Il primo poco dopo il casello Avellino Ovest, al km 35 nel territorio di Monteforte che ha causato lunghe code in direzione Napoli. Tempestivo l’arrivo sul posto degli agenti della Polstrada per i rilievi del caso.

Il secondo incidente intorno alle 21:30 sulla Variante 7 bis nel territorio di Atripalda, poco prima dello svincolo di collegamento del raccordo Avellino-Salerno: tre le auto coinvolte. Anche in questo caso tempestivi i soccorsi e l’intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri ed anche in questo caso rallentamenti e code.

Ancora non si conosce il bilancio dei feriti e la dinamica degli incidenti.

IN AGGIORNAMENTO