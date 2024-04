Sicurezza in Val Fortore: controlli dei Carabinieri nel periodo pasquale

Nel week-end di Pasqua e nel giorno di Pasquetta i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un servizio di controllo e presidio del territorio nei comuni della Val Fortore specificamente rivolto alla prevenzione dei reati predatori ed alla sicurezza degli utenti della strada, impiegando 42 pattuglie, identificando 204 persone e controllando 158 veicoli.

Nel corso dei controlli stradali i militari hanno contestato 17 infrazioni del Codice della Strada, elevando altrettante sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.007 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione Rca obbligatoria, ritirando 4 patenti di guida scadute di validità, rilevando violazioni per circolazione con veicoli non sottoposti a revisione periodica, circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, guida con patenti revocate, mancato uso delle cinture di sicurezza durante la circolazione, sosta in aree riservate, utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida e decurtando 20 punti da patenti di guida.

I carabinieri del comando provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati in tutta la provincia in diverse attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati d’ogni genere, che vengono particolarmente intensificate durante le festività e nei fine settimana allo scopo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed agli utenti della strada.