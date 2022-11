Pratola Serra, Gerardo Galdo proclamato sindaco. Ecco chi entra in Consiglio Comunale

Smaltita la sbornia dei festeggiamenti di ieri notte, Gerardo Galdo è stato proclamato in tarda mattinata nuovo sindaco di Pratola Serra. Dopo il commissariamento a ottobre 2020 per infiltrazioni mafiose, la cittadina dei motori ha dunque nuovo un sindaco legittimato dal voto popolare. La proclamazione è avvenuta alla presenza di una nutrita parte di cittadinanza presso la sezione nr.1 del seggio centrale di Pratola, quello allestito presso l’Istituto Comprensivo.

“Uniti per Pratola Serra”, questo il nome scelto dalla lista capeggiata dall’imprenditore ed ex consigliere provinciale, ha ottenuto 1.436 voti contro i 1.041 di “Terra Nuova” che schierava come alfiere il già due volte sindaco ed ex Presidente dell’Assise Comunale Tonino Aufiero. Insieme alla fascia tricolore siederanno tra i banchi della maggioranza anche Nicola Silano, Rossella Favorito, Carmine Vacchio, Rocco Raniero Sellitto, Salvatore Perri, Francesco Musto, Luca Cafasso e Stefania Sarro. Per l’opposizione entrano in Consiglio il candidato sindaco non eletto Tonino Aufiero, Armando Galdo, Angelo Capone e Graziano Fabrizio.