Pratola Serra – Bilancio falso, anche l’ex sindaco Aufiero a giudizio

PRATOLA SERRA- Anche l’ex sindaco Antonio Aufiero e’ stato rinviato a giudizio per falso nell’ambito del procedimento nato dall’inchiesta di Procura e Fiamme Gialle che vede a giudizio nove imputati per il presunto falso ideologico nel bilancio del Comune di Pratola Serra datato 2017. A deciderlo e’ stato il Gup del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, a cui era giunta la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Avellino. Ad ottobre scorso per l’ex sindaco Antonio Aufiero gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero, dopo che il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Elena Di Bartolomeo, aveva accolto l’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare sollevata dall’avvocato Teodoro Reppucci nel corso della prima udienza dibattimentale. La stessa difesa aveva sostenuto in aula come il presunto falso di fatto non rendesse variata la situazione del bilancio, comunque in attivo e quindi aveva anche richiamato quanto deciso per una questione analoga al Comune di Avellino in ordine alla posizione dei rappresentanti politici (in quella circostanza la giunta era stata prosciolta dalle accuse di concorso in falso). Argomenti che sicuramente verranno riproposti nel dibattimento che si sta celebrando davanti al giudice monocratico di Avellino. Processo che iniziera’ per lui a marzo prossimo.