Omicidio Zeppetelli, il fascicolo alla Procura di Avellino: “Non fu esecuzione mafiosa”

CERVINARA – Sara’ la Procura di Avellino a dover esercitare l’azione penale e chiedere il processo per Alessio Maglione e Giuseppe Moscatiello, difesi dagli avvocati Giulia Cavaiuolo e Luigi Petrillo, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari, accusati dell’ omicidio volontario di Nicola Zeppetelli, commesso il 19 febbraio 2022 a Cervinara . L’inchiesta era infatti affidata alla Dda di Napoli. Nei giorni scorsi sarebbe stato lo stesso pm che seguiva il fasciscolo, il pm antimafia Francesco Raffaele a trasmettere gli atti alla Procura ordinaria sulla base delle conclusioni a cui sono giunte le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. In buona sostanza per gli inquirenti non si e’ trattato di un’esecuzione avvenuta con modalita’ e metodo mafioso. Gia’ nel corso dell’interrogatorio Alessio Maglione aveva ammesso di avere sparato a Zeppetelli in occasione di un diverbio e che Moscatiello non aveva negato la sua presenza al fatto e il suo ruolo di accompagnatore di Maglione, sostenendo, peraltro, di essere stato all’oscuro delle sue intenzioni nonché della circostanza che lo stesso portasse con sé una pistola. Un testimone aveva osservato la scena: Moscatiello era rimasto in auto durante la fase del diverbio; poi, esortato da Maglione a scendere dall’autovettura, era sceso e dopo il ferimento mortale i due si erano, poi, allontanati. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino avevano stretto in poche ore il cerchio sui due. I quali avevano deciso di rifugiarsi ad Arienzo, città di origine del patrigno di Maglione, e proprio li in un blitz congiunto tra i militari della locale Compagnia e quelli del Comando Provinciale di Avellino erano stati tratti in arresto. Ora si attende il processo.