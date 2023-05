Pratola Serra, in area di servizio ruba macchina per caffè e vino: scatta la denuncia nei confronti di un 40enne della provincia di Benevento per furto aggravato.

A segnalare l’episodio sono stati gli stessi proprietari. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’uomo ed, effettivamente, quest’ultimo aveva sottratto dall’esercizio commerciale una macchina per caffè imballata nonché varie confezioni di cioccolatini e vino.

L’accaduto è stato ricostruito anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.