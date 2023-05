Aggressioni ai tifosi del Napoli: indaga la Digos di Avellino

Avellino – Le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine relative agli episodi di aggressione ai danni di alcuni supporters del Napoli sarebbero già state acquisite dagli agenti della Digos della Questura di Avellino.

Un’attività subito messa in campo dalla Questura, senza escludere che nelle prossime ore possa arrivare – in caso di querela da parte della vittime dell’aggressione – una delega da parte della Procura della Repubblica di Avellino.

Attraverso le immagini potrebbero essere identificati gli eventuali autori degli episodi di violenza che hanno fatto rimbalzare, purtroppo agli “onori” o meglio dire ai “disonori” della cronaca nazionale la città capoluogo di provincia.

Segnalazioni di aggressioni ai giovani avellinesi che festeggiavano per la vittoria matematica dello Scudetto da parte della squadra del Napoli, sono arrivate da più parti e sono in circolazione diversi video che lo testimoniano.

In particolare da Viale Italia intorno all’una e 30 e da via De Concilis già alle 23 e 30.

Gruppi di giovani con i cappucci sulla testa, hanno aggredito i tifosi del Napoli che festeggiavano, strappandogli con violenza bandiere e sciarpe, sferrando anche schiaffi. In un caso in paricolare ne sarebbe scaturita una rissa nel momento in cui due giovani in scooter, aggrediti, hanno reagito per difendersi. Sono stati i carabinieri poi a riportare la calma.