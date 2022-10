Pratola, liste ai raggi X dalla Prefettura

PRATOLA SERRA- Le elezioni nel comune irpino che esce da diciotto mesi di commissariamento straordinario per condizionamento mafioso sono “sorvegliate” da Palazzo di Governo. La massima attenzione a partire da uno dei primi adempimenti che riguardano il passaggio elettorale. La verifica di eventuali condizioni di incandidabilita’ dei 24 in corsa per uno scranno in Municipio. La verifica che e’ affidata alla Sec (la sottocommissione elettorale). Nelle ultime ore era rimbalzata l’ipotesi di un provvedimento relativo ad uno dei candidati della lista Terra Nuova guidata dall’ex sindaco Antonio Aufiero. E’ stato proprio lo stesso Aufiero, comunque, ad escludere con certezza, contattato dalla nostra redazione, che ci siano stati provvedimenti da parte della Sec, che avrebbe ammesso entrambe le liste in campo. Non si escludono colpi di scena pero’ nelle prossime ore.